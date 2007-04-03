Мороз звинуватив Ющенка у замаху

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ наголошує на відсутності юридичних підстав для розпуску парламенту, і заявляє про продовження його роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на засіданні парламенту, О.МОРОЗ процитував три передбачених Конституцією підстави для розпуску Верховної Ради Президентом, зауваживши, що жодна з них на даний момент не може бути використана.

«Більше ніяких підстав Конституція не передбачає», - сказав О.МОРОЗ. Він також наголосив, що усі посилання Президента на статті Конституції, викладені в указі про розпуск парламенту, ніякого відношення до підстав для розпуску парламенту не мають.

«Це замах на конституційний правопорядку в Україні», - заявив О.МОРОЗ.

Він також зауважив, що закони дозволяють персональний вступ депутатів до парламентської коаліції.

Крім того, за його словами, такий перехід депутатів не спотворює вибір народу. «Це надумані аргументи», - вважає О.МОРОЗ.

За словами голови Верховної Ради, якби зараз депутати погодились на проведення дострокових виборів, був би створений небезпечний прецедент ігнорування Конституції тоді, коли це комусь вигідно.

Саме тому, наголосив О.МОРОЗ, парламент продовжує свою роботу у чіткій відповідності з Конституцією і регламентом.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввечері 2 квітня підписав указ про розпуск українського парламенту.

Верховна Рада того ж дня прийняла постанову, в якій заявила про відсутність у Президента правових підстав для розпуску парламенту, а Кабінет Міністрів України пізно вночі прийняв постанову, якою вирішив підкорятися тільки Верховній Раді.

Представники коаліції мають намір звернутися до Конституційного суду з поданням щодо неконституційності указу Президента.