Єврокомісія очей не зводить з України

Європейська Комісія закликає усі політичні сили в Україні до мирного розв’язання політичної кризи.

Про це заявила власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі представник Єврокомісії Крістіан ХУМАНН.

“Ми закликаємо всі сили в Україні знайти політичне вирішення ситуації мирним шляхом”, - сказала вона.

К.ХУМАНН наголосила, що Єврокомісія уважно стежить за подіями в Україні, що розвиваються після появи указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про розпуск парламенту.

Верховна Рада відмовилася підкорятися рішенню Президента і планує сьогодні, 3 квітня, направити у Конституційний Суд подання з проханням невідкладно перевірити указ на відповідність Конституції.

У свою чергу Кабінет Міністрів вирішив підкорятися лише парламенту.