Ющенко продовжить ”війну указів”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА із проханням найближчим часом здійснити перевірку щодо законності рішень, прийнятих Верховною Радою після оприлюднення Указу Президента про дострокове припинення повноважень парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він заявив сьогодні на зустрічі із керівниками силових міністерств та відомств.

«Сьогодні я підпишу Указ про скасування постанови уряду, прийнятої в ніч з понеділка на вівторок. Сьогодні будуть проводитися й інші відповідні судові позови до тих дій, які відбулися в парламенті і уряді, що носять незаконний, антиконституційний характер», - повідомив також Президент.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 2 квітня підписав указ про припинення повноважень парламенту. Згідно з документом, позачергові вибори до ВР відбудуться 27 травня 2007 року.

Верховна Рада того ж дня прийняла постанову, в якій заявила про відсутність у Президента правових підстав для розпуску парламенту, а Кабінет Міністрів України пізно вночі прийняв постанову, якою вирішив підкорятися тільки Верховній Раді.