Парламент Криму буде виконувати розпорядження Януковича

Верховна Рада Автономної Республіки Крим до винесення рішення Конституційним судом України щодо конституційності указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про розпуск парламенту підтримуватиме Кабінет Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Сімферополі заявив голова кримського парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО, відповідаючи на запитання, чиї розпорядження до рішення Конституційного суду виконуватиме ВР АРК - Президента, який наполягає на своїй правоті, чи прем`єр-міністра, який не визнає указ про розпуск ВР України.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що Президія ВР АРК прийняла сьогодні заяву, в якій висловила підтримку постановам Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, прийнятим вчора пізно увечері. "Ми діятимемо в рамках тих повноважень, які сьогодні має Крим, - заявив голова ВР АРК. - Ми підтримуватимемо Кабінет Міністрів України".

А.ГРИЦЕНКО також зазначив, що нерозумно сьогодні, коли соціально-економічна ситуація в країні досить складна, виділяти для проведення дострокових виборів 500-600 млн. грн. На переконання голови кримського парламенту, все, що сьогодні відбувається в країні навколо теми дострокових виборів, це ігри окремих політичних сил.

Зі свого боку, голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА вважає, що "основній масі народу" зміни у владі сьогодні не потрібні, хоча, зазначив він, у багатьох країнах проводяться дострокові вибори, і, "в принципі, в цьому нічого страшного немає".

В.ПЛАКІДА також заявив, що Радмін виконуватиме ті постанови, які прийняті ВР АРК і які відповідають Конституції.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні 3 квітня Президія Верховної Ради Криму прийняла документ, в якому заявила, що вважає неконституційним указ Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО увечері 2 квітня підписав указ про розпуск українського парламенту.

Верховна Рада прийняла постанову, в якій заявила про відсутність у Президента правових підстав для розпуску парламенту, а Кабінет Міністрів України пізно вночі прийняв постанову, якою вирішив підкорятися тільки Верховній Раді.