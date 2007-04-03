ВР заборонила НБУ у будь-який спосіб фінансувати дострокові вибори

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про деякі заходи щодо запобігання порушенням конституційного ладу та забезпечення невтручання НБУ в дії, які загрожують конституційному правопорядку».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 252 із 255 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

У постанові зазначено, що з метою забезпечення конституційного правопорядку і громадського спокою у державі тимчасово, до ухвалення рішення Конституційного Суду щодо указу Президента України про розпуск парламенту, забороняється Національному банку України та його посадовим особам «у будь-який спосіб брати участь у забезпеченні фінансування заходів, передбачених цим указом».

Дана постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО 2 квітня підписав указ про припинення повноважень парламенту. Згідно з документом, позачергові вибори до ВР відбудуться 27 травня.

Верховна Рада того ж дня прийняла постанову, в якій заявила про відсутність у Президента правових підстав для розпуску парламенту, а Кабінет Міністрів вночі прийняв постанову, якою вирішив підкорятися лише парламенту.