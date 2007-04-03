З візитом до Москви Ющенко зволікати не буде

Візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Москви не буде відкладатись на довгий термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ сьогодні на брифінгу.

Він нагадав, що вчора, 2 квітня, за взаємною домовленістю відбулось перенесення візиту В.ЮЩЕНКА до РФ, який був запланований на сьогодні.

Зокрема, за словами О.ЧАЛОГО, Президент РФ Володимир ПУТІН під час телефонної розмови з розумінням поставився до прохання української сторони.

О.ЧАЛИЙ зазначив, що вже сьогодні відбулись консультації щодо дати візиту.

“Ми не будемо його відкладати, тому що у нас підготовлений повномасштабний візит. Нам потрібно завершити всі питання по плану дій російсько-українських відносин на 2007-2008 роки”, - сказав О.ЧАЛИЙ.