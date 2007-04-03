Князевич стверджує, що Верховна Рада - поза законом

Народний депутат (фракція “Наша Україна”), екс-член ЦВК Руслан КНЯЗЕВИЧ заявляє про «неконституційність» рішень Верховної Ради після указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 2 квітня про дострокове припинення повноважень ВР п’ятого скликання.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, про це Р.КНЯЗЕВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, з часу видання указу Президента про розпуск парламенту ВР не може здійснювати свої повноваження. “Тому всі рішення Верховної Ради, які були прийняті після оприлюднення указу - адже він набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, а не опублікування, - є неконституційними. Вони не можуть виконуватися жодним державним органом на території України. Це поширюється і на низку постанов про поновлення старого складу ЦВК”, - наголосив Р.КНЯЗЕВИЧ.

Депутат наголосив, що “антикризовики” повинні виконувати указ Президента про розпуск парламенту, а значить - припинити свої повноваження”.

За словами Р.КНЯЗЕВИЧА, “регіонали” посилаються на 90-ту статтю Конституції України, згідно з якою повноваження парламенту припиняються з моменту відкриття першого засідання Верховної Ради нового скликання. “Це загальний порядок, який поширюється виключно на чергові вибори народних депутатів”, - підкреслив депутат.

Р.КНЯЗЕВИЧ наголосив: “Щодо позачергових виборів, то у Конституції є спеціальний порядок, про який йдеться у 81-й статті, а саме: “повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разі дострокового припинення повноважень ВРУ”.

Він назвав неконституційною вчорашню постанову парламенту, відповідно до якої були скасовані попередні рішення ВР про дострокове припинення повноважень Центральної виборчої комісії від 8 грудня 2004 року і призначення нових членів комісії.

“Згідно з 85-ю статтею Конституції України, призначити та звільнити з посад членів ЦВК Верховна Рада може тільки за поданням Президента. А такого подання не було”, - підкреслив Р.КНЯЗЕВИЧ.

“Сьогодні легітимним є чинний склад Центральної виборчої комісії, і вона буде здійснювати відповідно до указу Президента всі заходи щодо організації позачергових виборів”, - наголосив Р.КНЯЗЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО 2 квітня підписав указ про припинення повноважень парламенту. Згідно з документом, позачергові вибори до ВР відбудуться 27 травня.

Верховна Рада того ж дня прийняла постанову, в якій заявила про відсутність у Президента правових підстав для розпуску парламенту, а Кабінет Міністрів вночі прийняв постанову, якою вирішив підкорятися лише парламенту.