Ющенко зустрічається з Януковичем

У Секретаріаті Президента проходить зустріч глави держави Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, очікується, що після завершення зустрічі В.ЯНУКОВИЧ повідомить журналістам про її результати.

Разом із тим, як повідомили в прес-службі Кабінету міністрів, остаточне рішення про зустріч із журналістами В.ЯНУКОВИЧ прийматиме після закінчення зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ.

В той же час лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО відкидає можливість скасування Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ свого указу про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Можу запевнити, що у Президента немає ніяких намірів ні відступати назад, ні, не дай Боже, скасовувати указ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що указ Президента про розпуск парламенту є легітимним, оскільки його було оголошено у прямому ефірі УТ-1.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ніхто, крім Конституційного Суду, не може давати оцінку цьому указові.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввечері 2 квітня підписав указ про розпуск українського парламенту.

Верховна Рада того ж дня прийняла постанову, в якій заявила про відсутність у Президента правових підстав для розпуску парламенту, а Кабінет Міністрів України пізно вночі прийняв постанову, якою вирішив підкорятися тільки Верховній Раді.

Представники коаліції мають намір звернутися до Конституційного Суду з проханням невідкладно, не пізніше 5 днів після публікації указу Президента про припинення повноважень парламенту, перевірити цей документ на відповідність Конституції.