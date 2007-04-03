Ющенко на раз-два розібрався з постановою Кабміну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію постанови Кабінету Міністрів від 3 квітня 2007 року № 595 як таку, що не відповідає Конституції України.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Водночас Президент звернувся до Конституційного Суду з поданням щодо конституційності цієї постанови.

Як повідомлялося, сьогодні, З квітня, Кабінет Міністрів прийняв постанову № 595 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення виконання постанов Верховної Ради України від 2 квітня 2007 р. № 3418–V «Про запобігання діям, що загрожують конституційному правопорядку, громадському спокою і стабільності в Україні» та № 3421–V «Про політичну ситуацію в Україні, пов`язану з оголошенням Указу Президента України від 2 квітня 2007 р. «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України».

Цією постановою уряд, зокрема, підтримав постанову Верховної Ради про незаконність указу Президента про розпуск парламенту.

Також уряд цією постановою доручив МВС забезпечити дотримання громадського порядку та охорони техногенно небезпечних об’єктів та об’єктів життєзабезпечення населення.

Крім того, уряд заборонив Міністерству фінансів виділення коштів на дострокові вибори.