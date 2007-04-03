Ющенко просить Януковича не ховатись за Мороза

Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ наголосив, що уряд не є політичною силою і не може прикриватись рішенням Верховної Ради в питанні забезпечення фінансування позачергових виборів.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, В.ЮЩЕНКО відзначив, що чинний на сьогодні склад Центральної вибоочї комісії довів, що спроможний організувати демократичні вибори. Повернення ж попереднього складу ЦВК, підкреслив Президент, визнаного у судовому порядку таким, що був причетний до фальсифікацій виборів-2004, є не тільки незаконним, а й аморальним.

Глава держави наголосив, що уряд не є політичною силою і не може прикриватись рішенням Верховної Ради, а відповідно до указу про розпуск парламенту має здійснити належні кроки для забезпечення діяльності ЦВК.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що відповідно до Конституції України, укази Президента є обов`язковими до виконання на території України.

Він також заявив, що як Головнокомандувач Збройних Сил України не допустить силового сценарію розвитку ситуації. «Мирні виступи громадян свідчать про зростання рівня демократії в нашій країні. Ви це публічно визнали, то будьте щирими до кінця», – підкреслив Президент.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО 2 квітня підписав указ про припинення повноважень парламенту. Згідно з документом, позачергові вибори до ВР відбудуться 27 травня.

Того ж дня Верховна Рада постановою «Про політичну ситуацію, яка виникла у зв’язку з прийняттям неконституційного указу Президента про достроковий розпуск парламенту від 2 квітня 2007 року» заборонила Кабінету міністрів виділяти гроші на проведення позачергових парламентський виборів.

Уряд у свою чергу заборонив Міністерству фінансів виділяти кошти на проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

Сьогодні, 3 квітня, Верховна Рада заборонила Національному банку України фінансувати заходи, передбачені указом Президента про розпуск парламенту.