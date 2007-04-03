Ющенко вивів Мороза зі складу РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом вивів голову Верховної Ради Олександра МОРОЗА зі складу Ради національної безпеки і оборони України.

Текст указу про внесення змін до указу Президента України від 11 вересня 2006 року №749 розміщено на офіційному сайті Президента.

Натомість, до складу РНБО введено начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Олександра КІХТЕНКА і першого заступника голови Служби безпеки України – керівника Антитерористичного центру при СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.