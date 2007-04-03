Тимошенко закликає своїх прихильників не виходити на майдани

Лідер БЮТ Юлія ТМОШЕНКО закликає своїх прихильників більше не збиратися для проведення масових акцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, не треба виходити на майдани, оскільки у минулі вихідні люди вже висловили свою позицію щодо донині діючого парламенту в Києві. Саме це, додала вона, в тому числі, і стало ще однією з причин для видання Президентом Указу про розпуск парламенту.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО назвала «шоу» те, що Партія регіонів збирає своїх прихильників у Києві. Єдиний позитивний момент, який вона бачить в цьому, це те, що «люди зможуть ознайомитися з пам’ятками Києва».

Разом із тим, відповідаючи на запитання журналістів, Ю.ТИМОШЕНКО повністю виключила можливість «силового» варіанту, на який сьогодні натякають представники коаліції. Свою переконаність вона, зокрема, пояснила тим, що сьогодні Президент мав зустріч з керівниками силових структур, і вони запевнили його, що не виконуватимуть жодних незаконних наказів.

Що стосується закликів коаліції до можливої дестабілізації, то вони, впевнена Ю.ТИМОШЕНКО, мають на меті залякати громадян і не дати їм можливості проголосувати на дострокових парламентських виборах, в тому числі і за Партію регіонів.

Ю.ТИМОШЕНКО також виключила можливість будь-яких сутичок локального характеру, зокрема, в Києві.

«Якщо члени Партії регіонів не будуть битися між собою, ніяких заворушень не буде», - сказала вона.