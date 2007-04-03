Янукович зібрався в Париж
15:48, 03 квітня 2007Політика
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Новину повідомив Жан-Поль Везіан
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує 16 квітня відвідати Париж, де зустрінеться з представниками організації підприємств Франції MEDEF International.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний посол Франції в Україні Жан-Поль ВЕЗІАН сьогодні на прес-конференції в Києві.
За його словами, французькі підприємці мають ряд «конкретних пропозицій» до української сторони, зокрема, про розвиток залізничної інфраструктури, портів, автодоріг і можливості видобутку французькими підприємствами урану на території України.
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