Янукович зібрався в Париж

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує 16 квітня відвідати Париж, де зустрінеться з представниками організації підприємств Франції MEDEF International.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний посол Франції в Україні Жан-Поль ВЕЗІАН сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, французькі підприємці мають ряд «конкретних пропозицій» до української сторони, зокрема, про розвиток залізничної інфраструктури, портів, автодоріг і можливості видобутку французькими підприємствами урану на території України.