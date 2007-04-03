Верховна Рада зайнялася дорогами

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону України “Про внесення змін до Закону України „Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 249 із 255 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Поданим на розгляд Верховної Ради України законопроектом пропонується викласти Закон України „Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг” в новій редакції. Передбачається, що положення нової редакції Закону будуть визначати особливості будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації автомобільних доріг загального користування на умовах концесії в інтересах національної економіки. Будівництво (реконструкція, ремонт) та/або експлуатація автомобільних доріг на умовах концесії буде здійснюватись, передусім, у напрямках міжнародних транспортних коридорів та міжнародних магістралей категорії "Є".

Кабінет Міністрів України уповноважується визначати: об’єкти концесії та затверджувати перелік об’єктів що підлягатимуть концесії; порядок проведення концесійного конкурсу на будівництво (реконструкцію, ремонт) та/або експлуатацію автомобільних доріг.

Концесія буде здійснюватись на підставі техніко-економічного обґрунтування доцільності її проведення. Концесійні платежі вносяться концесіонером відповідно до умов концесійного договору незалежно від результатів господарської діяльності з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації автомобільної дороги. Концесійні платежі зараховуються до Державного бюджету України і будуть використовуватись тільки для фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування.

Порядок надання компенсацій концесіонерам збиткових і низькорентабельних об`єктів концесії а також максимальний розмір плати за проїзд та порядок відшкодування за безоплатний проїзд автомобільними дорогами, що є об`єктами концесії, встановлюються і затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Законопроектом пропонується внести зміни до закону України „Про концесії” та Закону України „Про автомобільні дороги”. Змінами пропонується передбачити можливість передачі у концесію об`єктів права державної чи комунальної власності, які використовуються для будівництва, реконструкції, ремонту та/або експлуатації шляхів сполучення (нині чинна редакція законодавства передбачає можливість передачі автомобільної дороги в концесію лише після її будівництва концесіонером). Окрім того, прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про віднесення автомобільної дороги загального користування до розряду платних, буде здійснюватись на підставі висновків техніко-економічного обґрунтування.