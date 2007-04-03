Ющенко пояснив послам G8 мотиви свого рішення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевнив послів «Великої вісімки» і представника Єврокомісії в Україні, що підписав 2 квітня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів, керуючись виключно нормами української Конституції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час сьогоднішньої зустрічі з послами G8 і представником Єврокомісії В.ЮЩЕНКО дав оцінку політичній ситуації в Україні, детально зупинився на темі подолання політичної та парламентської кризи в країні, приділив значну увагу питанню проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

«Перш за все, я хотів би зняти всякі емоції та ажіотаж навколо цього питання. Я виходжу з того, що Україна йде демократичним шляхом, і загрози, які виникають на цьому шляху, можуть долатися виключно демократичним шляхом», – сказав В.ЮЩЕНКО. Він особливо підкреслив, що використав оголошення дострокових виборів як суто демократичний інструмент виходу з кризи.

Говорячи про мотиви свого рішення, глава держави констатував: політична криза в Україні, безумовно, є наслідком кризи парламентської. Криза ж у Верховній Раді, як і відсутність конструктивної співпраці у парламенті, складні відносини між більшістю та опозицією, прийняття та ініціювання парламентом низки законопроектів, що не відповідають Конституції, на переконання Президента, викликана нелегітимним шляхом переформатування коаліції депутатських фракцій.

Він нагадав, що згідно зі ст.83 Конституції, коаліція має формуватися виключно на фракційній основі, і аж ніяк не на індивідуальній чи груповій, як це відбувалося останнім часом. Саме такий процес ніс, на думку Президента, «пряму загрозу волевиявленню (громадян) і конституційному ладу».

Акцент проурядової більшості на неконституційному переформатуванні «викинув з порядку денного питання, які знаходяться в площині консолідації політичних сил парламенту», сказав В.ЮЩЕНКО. Замість формування національного діалогу, обговорення бачення національних перспектив розвитку, пошуків порозуміння, зусилля проурядових сил в парламенті та поза ним «були направлені на деструктив», сказав Президент. У цьому контексті він відзначив невиконання домовленостей, прописаних в Універсалі національної єдності.

«Переконаний, що через відсутність політичної волі реалізації національних пріоритетів, через практику ігнорування норм Конституції і результатів виборів в Україні залишається домінуючою політика протистояння, а не співпраці», – сказав глава держави.

«У даному випадку Президент не тільки мав право прийняти рішення по суті, але був зобов’язаний втрутитися і забезпечити припинення цього антиконституційного процесу. Моє рішення грунтується виключно на засадах української Конституції, – сказав В.ЮЩЕНКО. – І тому підкреслюю: дострокові парламентські вибори є коректним політичним способом відповіді на ситуацію».

Безумовно, сказав Президент, нові вибори повинні бути проведені у чіткій відповідності до Конституції. Він наголосив, що гарантує – вибори 27 травня будуть демократичними та вільними.

Глава держави продовжить політичні консультації з урядом для досягнення порозуміння щодо виконання указу від 2 квітня. В.ЮЩЕНКО також планує закликати народ і політиків зберігати спокій та вести демократичний діалог щодо проведення чесних виборів.

Звертаючись до послів G8, Президент висловив намір звернутися до керівництва їх країн щодо направлення в Україну спостерігачів для забезпечення демократичного характеру виборів. В.ЮЩЕНКО попросив офіційно передати висловлені ним оцінки політичних процесів в Україні урядам держав G8.