Аваков святкує перемогу над обласною Радою

Верховний суд України підтвердив легітимність перебування Арсена АВАКОВА на посаді голови Харківської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник губернатора Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ.

За його словами, сьогодні ВСУ скасував ухвалу Вищого адміністративного суду України та залишив у силі постанову апеляційного суду Харківської області від 30 листопада 2006 року про те, що депутати під час висловлення недовіри губернатору А.АВАКОВУ влітку 2006 року припустилися серйозних порушень.

В.ТРЕТЕЦЬКИЙ вважає це рішення Верховного Суду торжеством демократії в Україні. Він назвав це рішення справедливим і привітав громадян тим, що майже рік боротьби за відновлення законних прав губернатора увінчалося перемогою.

Як повідомляв УНІАН, в липні 2006 року Харківська обласна рада таємним голосуванням висловила недовіру голові Харківської ОДА А.АВАКОВУ.

А.АВАКОВ заявив, що таємне голосування на сесії облради відбулося з грубими порушеннями, і він добиватиметься скасування цього рішення.

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