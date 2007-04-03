Ющенка підтримали 24 губернатори

Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України підтримали голови 24 обласних державних адміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відповідній заяві, поширеній сьогодні прес-службою Президента України.

«Президент України у своєму зверненні чітко і прозоро пояснив мотивацію рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Рішення непросте, але єдино вірне і доленосне для українського народу», - йдеться у заяві.

Голови облдержадміністрацій вважають загрозу демократії, яка існує не у політичних розмовах, а у реальному житті, головною причиною рішення Президента про розпуск парламенту.

На думку керівників регіональних влад, протистояти цій загрозі можна лише законним конституційним шляхом через дострокові вибори, які мають повернути народу контроль над владою.

«Запевняємо співвітчизників, що в областях створені всі належні умови для здійснення демократичного волевиявлення виборців, забезпечення економічної та господарської стабільності. Наша робота демонструвала і демонструватиме надалі чітке розуміння і підтримку рішень Президента України щодо побудови сучасної демократичної країни», - відзначається у заяві губернаторів.

Голови облдержадміністрацій підкреслюють, що укази Президента України були і будуть обов’язковими для виконання на всій території України, у тому числі й указ Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. «Нам належить з гідністю скласти цей історичній іспит, щоб без сорому дивитися у вічі своїм дітям», - заявляють голови облдержадміністрацій.

Заяву підписали керівники Київської, Запорізької, Черкаської, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Чернігівської, Кіровоградської, Житомирської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької, Сумської, Полтавської, Донецької, Закарпатської, Волинської, Херсонської, Рівненської, Чернівецької, Харківської, Вінницької, Дніпропетровської та Луганської областей.