Черновецькому одного цирку замало

У Києві до кінця 2011 року побудують ще один цирк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

За його словами, цирк планується побудувати в Дніпровському районі, і на це, за підрахунками столичної влади, необхідно близько 26 млн. грн.

Також, повідомив він, планується будівництво навчально-тренувального манежу для Київського державного коледжу естрадного та циркового мистецтва та нове приміщення для Київського театру «Вільна сцена» на Троєщині.

За інформацією Д.БАССА, будівництво «Вільної сцени» оцінюється у 24 млн. грн., а Коледж естрадного та циркового мистецтва - у 15 млн. грн.

«У нас є багато планів у сфері будівництва закладів культури та мистецтва. Загалом орієнтовні обсяги фінансування проектування і капітального будівництва склали 88 млн. грн.», - зауважив перший заступник голови КМДА.

За словами Д.БАССА, в столиці мають з’явитися фоноаудіолазерозаписуючий комплекс Київської академії мистецтв, спеціальне приміщення для Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки та Дитяча музична школа №12. Крім того, планується завершити реконструкцію комплексу «Театр на Подолі», добудувати незавершене приміщення для Музею історії Києва та побудувати прибудову до Київського театру драми і комедії.

Як сказав Д.БАСС, згідно з програмою «Столична культура і мистецтво. 2006-2010 роки», яку цими днями затвердила Київрада, столична влада витратить 339,9 млн. грн. на збереження національно-культурної спадщини та сприяння інтеграції української культури до європейського і світового культурного простору.