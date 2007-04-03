Росія пропонує свої послуги у врегулюванні кризи в Україні

Перший заступник глави МЗС РФ Андрій Денисов заявив, що в Москві готові прийняти Президента України Віктора Ющенка, як тільки він зможе приїхати до Росії з візитом. За його словами, "конкретної дати приїзду поки немає". При цьому дипломат відзначив, що "інтерес з обох сторін до цього візиту зберігається, оскільки він потрібний обом сторонам".

"Як тільки обстановка дозволить, цей візит відбудеться", - сказав Денисов. - Депутати Держдуми РФ активно підтримують Януковича і Раду

Крім того, Денисов не виключив, що Росія могла б виступити посередником у врегулюванні внутрішньополітичної кризи на Україні. "Мова могла б, напевно, напевно, йти про якесь посередництво, якщо в цьому є необхідність", - заявив Денисов у вівторок на брифінгу в Москві, відповідаючи на запитання про те, на які кроки могла б піти Росія для сприяння у врегулюванні внутрішньополітичної кризи на Україні.

Перший заступник глави МЗС РФ підкреслив, що "Росія готова до всього, що могло б піти на користь стабілізації і нормалізації політичного процесу в Україні".

При цьому перший заступник глави МЗС відзначив, що на його думку, указ Президента України Віктора Ющенка "не бездоганний з погляду Конституції країни". "Саме посилання на 90-у статтю в документі відсутнє". "Становище в країні - складне", - відзначив він.

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