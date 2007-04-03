Янукович розпочав готуватися до виборів незважаючи на спротив Мороза

Партія регіонів розпочала розгортання виборчих штабів та підготовку до проведення дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє прес-служба “Нашої України” з посиланням на голову Центрвиконкому партії “Наша Україна” Ігоря ЖДАНОВА.

“За інформацією, що нам надходить з областей, Партія регіонів видала розпорядження щодо розгортання системи виборчих штабів та підготовки до проведення парламентських виборів”, - сказав І.ЖДАНОВ.

Нині, за його словами, “в середовищі “антикризової коаліції” сформувалося два табори: табір “війни”, який очолив МОРОЗ, адже СПУ знаходиться у зоні глибокого електорального ризику, і є сумнівним її проходження до парламенту, і партія виборів, до неї схиляється ЯНУКОВИЧ”.

Як зазначив І.ЖДАНОВ, О.МОРОЗ розуміє, що “регіонали” готові піти на дострокові вибори, адже отримають досить пристойний результат. Водночас СПУ, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, набирає лише 2%, наголосив І.ЖДАНОВ.

“МОРОЗ провокує ЯНУКОВИЧА до радикальних дій, які загрожують серйозними політичними наслідками”, - підкреслив І.ЖДАНОВ.