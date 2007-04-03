Буковинська НСНУ готує виборчі списки і волонтерів до Києва

„Нашоукраїнці” Буковини повністю підтримують Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради і обіцяють зробити все можливе для його виконання. Зокрема, вже сьогодні розпочнеться формування виборчих списків та списків кандидатів від НСНУ до дільничних комісій”. Про це заявив представникам місцевих ЗМІ заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Борис БАГЛЕЙ, який також обіймає посаду заступника голови ради обласної організації партії “Народний Союз Наша Україна.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, Б.БАГЛЕЙ повідомив, що на Майдані Незалежності в столиці перебуває кількасот активістів-“нашоукраїнців”. При цьому він не виключає, що „рада Чернівецької облорганізації НСНУ прийме рішення організувати на їх підтримку додаткову відправку людей до столиці”.

Як зазначив в інтерв’ю УНІАН начальник управління інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької ОДА, прес-секретар губернатора Буковини Богдан ОНУФРИК, станом на середину дня „в області нічого незвичного не відбувається, і Чернівецька ОДА працює у звичному режимі».

За його словами, жодних офіційних заяв щодо суспільно-політичної ситуації в Україні 3 квітня керівництво Чернівецької ОДА робити не збирається.

На завтра, за даними прес-секретаря губернатора Буковини, призначено сесію Чернівецької обласної ради, більшість у якій ( 70 із 106 депутатів) становлять представники БЮТ та НСНУ.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня позачергова сесія облради прийняла звернення до Президента України з вимогою розпуску парламенту. Проти цього рішення виступили фракції Партії регіонів (14 депутатів), СПУ (7 депутатів) , Народної партії (7 депутатів ), партії «ПОРА” (6 депутатів). Вони відмовилися брати участь у роботі позачергової сесії і залишили сесійній зал.

Крім цього, за розпуск парламенту минулого тижня на Буковині проголосували практично всі районні та міські ради.