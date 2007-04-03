”Народна самооборона” визначилась щодо силових акцій проти опонентів

Громадська організація «Громадянський рух «Народна самооборона» розпочинає підготовку до дострокових парламентських виборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Народної самооборони”.

Також «Народна самооборона» закликає своїх прихильників та інші політичні сили утриматися від прив’язування «НС» до вуличних акцій в Києві та регіонах.

«Народна самооборона» наразі не є прибічником вирішення політичних питань шляхом встановлення наметових містечок під органами державної влади, залучення громадян до несанкціонованих акцій та застосування силових методів боротьби з опонентами, підкреслили у прес-службі «Народної самооборони».

Як повідомляв УНІАН, 31 березня лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявляв що «Народна самооборона» готова до формування єдиного виборчого списку демократичних сил у разі проведення дострокових виборів до Верховної Ради.

«Я знаю свій обов’язок, я знаю своє місце. Воно буде спільно з вами, у єдиному списку демократичних сил», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО на з’їзді партії “Народний Союз Наша Україна”.