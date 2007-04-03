Якби вибори відбулися місяць тому (опитування)

У разі проведення позачергових парламентських виборів лише Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, блок „Наша Україна” та Комуністична партія впевнено подолають тривідсотковий виборчий бар’єр.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування, що проводилося Київським міжнародним інститутом соціології та соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Найбільше респондентів (33,5% від числа тих, хто має намір взяти участь у виборах) збираються віддати свої голоси за Партію регіонів. За БЮТ готові проголосувати 24,9%, за блок „Наша Україна” - 9,6%, за КПУ - 5,0%.

Такі політичні сили, як Блок Наталії Вітренко „Народна опозиція”, Громадський рух „Народна самооборона”, Соціалістична партія України, „Народний блок Литвина” зберігають шанс подолати прохідний бар’єр, якщо їх рейтинг хоча б незначною мірою зросте в ході передвиборчої кампанії, зазначили в Центрі Разумкова.

На даний час за Блок Наталії Вітренко „Народна опозиція” готові віддати голоси 2,5% респондентів, за Громадський рух „Народна самооборона” - 2,3%, за Соціалістичну партію України - 2,1%, за „Народний блок Литвина” - 2,0%.

Дослідження проводилося з 27 лютого по 16 березня 2007 року за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за регіоном проживання, типом поселення, віком і статтю.

Опитування проводилося в 954 населених пунктах (із них 592 міських та 362 сільських поселень). Методом особистого інтерв’ю опитано 11 тис. 114 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 1%.