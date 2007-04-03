Ющенко: дострокові вибори стануть унікальним щепленням від підкупу і шантажу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав голів обласних державних адміністрацій напрацювати єдину позицію щодо врегулювання ситуації в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з губернаторами у Секретаріаті Президента.

В.ЮЩЕНКО закликав їх бути єдиною командою: «Хотів би, щоб ми сформували єдину позицію, єдину команду по демократичному виходу із цієї ситуації».

Він наголосив, що хотів би, щоб це питання не сприймалось «як фатальна криза». «Навпаки, якщо ми хочемо ствердити, що ми демократична країна, то у нас повинно вистачити політичної мужності і політичної волі демократичним шляхом вирішувати цю проблему», - наголосив Президент.

Також він зазначив, що, крім вже сказаного порушення Конституції щодо формування коаліції, які роблять нелегітимними коаліцію і ВР, і що стало причиною розпуску парламенту, «ця тема є серцевиною кризи».

В.ЮЩЕНКО зауважив, що також в парламенті порушувалась і ст. 81 Конституції, яка фактично закріплює імперативний мандат.

Він нагадав, що відповідно до цієї статті, невходження народного депутата до фракції або його вихід означають припинення достроково ним повноважень.

Водночас Президент зауважив, що народний депутат, відповідно до закону про статус народного депутата, має керуватись Конституцією, цим законом і положенням про діяльність фракції. Тобто, на його думку, депутати, які пишуть заяви до приєднання більшості, фактично виходять з фракцій, за списком яких вони обирались до парламенту.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що є ще багато нюансів, які необхідно врегулювати в законодавстві, «щоб не творити спокуси».

Також у ході виступу Президент зазначив, що дострокові вибори стануть «унікальним щепленням» від переходів депутатів, від спроб підкупу, шантажу народних обранців.

Зустріч з губернаторами розпочалась одразу після зустрічі з прем`єр-міністром В.ЯНУКОВИЧЕМ, яка тривала майже 5 годин.