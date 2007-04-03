Багато губернаторів будуть обираться до парламенту на чолі своїх партій

Керівники обласних держадміністрацій домовились, що не очолюватимуть виборчих штабів

Київ. 3 квітня. УНІАН. Керівники обласних державних адміністрацій домовились, що вони не очолюватимуть виборчих штабів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Запорізької ОДА Євген ЧЕРВОНЕНКО після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Керівник Львівської ОДА Петро ОЛІЙНИК додав, що у разі, якщо керівники області захочуть взяти участь у парламентських виборах, вони візьмуть відпустку.

Водночас заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР, який є членом НСНУ, зауважив, що списки партії формуватимуться на регіональних конференціях партійних осередків.

Він підкреслив, що в багатьох областях губернатори очолять обласні осередки партій, і тому вони, на його думку, будуть обов’язково в списку.