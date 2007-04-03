Співпраця у виборчому процесі додасть авторитету Януковичу

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА вважає, що співпраця Президента Віктора ЮЩЕНКА і прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА у виборчому процесі, забезпечення сталого розвитку країни дасть позитивний сигнал як всередині України, так і зовнішньому світові.

Як повідомляє прес-служба президента, про це В.БАЛОГА сказав, коментуючи результати сьогоднішньої зустрічі президента і прем’єра.

“Безумовно, такий підхід лише додасть авторитету В.ЯНУКОВИЧУ», - додав В.БАЛОГА.

За його словами, сьогоднішня зустріч Президента України з прем’єр-міністром засвідчила, що керівник уряду все чіткіше усвідомлює нові реалії, в яких живе країна після розпуску Верховної Ради п’ятого скликання.

В.БАЛОГА, який був присутній під час тривалої розмови В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА, підкреслив рішучість глави держави домогтися проведення в Україні позачергових парламентських виборів. «Президент не скасує свій Указ про дострокове припинення повноважень цієї Верховної Ради. Керівник уряду як державний діяч не може не розуміти, що рішення глави держави остаточне і підлягає обов’язковому виконанню. Тому прем’єр-міністру слід дивитися у майбутнє і зосередитися на підготовці країни до виборів», - вважає глава Секретаріату Президента.

На його думку, практичні кроки В.ЯНУКОВИЧА вже цими днями покажуть суспільству, чи “він стане в один ряд із порушниками Конституції, чи займе державницьку позицію і керуватиметься законом, а не політичною доцільністю або чужими емоціями”.

«І Президент, і прем’єр-міністр єдині в необхідності гарантувати законний і мирний спосіб виходу з політичної кризи. Судячи зі слів, сказаних В.ЯНУКОВИЧЕМ на зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ, він добре розуміє і свою відповідальність за кінцевий підсумок нинішньої ситуації в державі», – відзначив глава Секретаріату Президента.

«Провідні політичні сили вже розпочали підготовку до виборів, що б там хто не говорив. Це стосується і Партії регіонів. Її лідеру В.ЯНУКОВИЧУ варто якнайшвидше скинути з себе тягар політичних зобов’язань із недавньої історії і відкрито увійти у виборчий процес. Іншого шляху немає», - підкреслив В.БАЛОГА.