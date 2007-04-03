Мороз: соціалісти нікого не зраджували

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ наполягає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не мав підстав для підписання Указу про розпуск Верховної Ради.

Про це йдеться у коментарі О.МОРОЗА щодо ситуації в державі, переданому УНІАН прес-службою ВР.

Як підкреслив О.МОРОЗ, у 90-й статті Конституції передбачені три підстави для розпуску - Верховна Рада не може зібратися на засідання впродовж 30 днів, не може за два місяці сформувати коаліцію і Кабінет Міністрів України. “Інших підстав немає, і тільки ця стаття дозволяє Президенту видавати відповідний Указ”, - сказав голова ВР.

“Посилання на інші статті Конституції, які свідчать про відповідальність Президента за збереження суверенітету держави – це видумки від лукавого, тому що такі ж повноваження віднесені до повноважень Кабінету Міністрів, до повноважень Збройних сил”, - підкреслив голова ВР.

Говорячи про аргумент Президента щодо неконституційного розширення коаліції, О.МОРОЗ заявив, що індивідуальне входження до коаліції не є порушенням Конституції.

Водночас О.МОРОЗ зазначив, що “сподіватися на дотримання законів не можна, і тому парламент прийняв відповідну Постанову, яка визначила характер Указу, і прийняв це рішення до введення його в дію”.

“Постанова Верховної Ради обов`язкова для виконання всіма структурами влади, всіма службовцями в Україні. Постанова Верховної Ради України не може бути відмінена Президентом. Постанова обов`язкова для Кабінету Міністрів, і тому на своєму екстреному засіданні вчора вночі він відповідно до вимог парламенту прийняв цілу низку рішень, які забезпечують існування виконавчої влади в Україні у межах, визначених Конституцією”, - підкреслив О.МОРОЗ.

Також голова ВР вважає, що зацікавленим у загостренні політичної ситуації є “керівник однієї з політичних сил, яка не задоволена розподілом владних повноважень після виборів і весь час створює цю інтригу, добиваючись можливості прийти до влади під певні гарантії, які вона давала зарубіжним і внутрішнім політичним колам”.

Згадуючи передвиборчу кампанію 2006 року, О.МОРОЗ зазначив, що жоден із політиків, жодна політична сила не називала можливий склад коаліції. “Ми раз по раз чуємо, що сьогодні спотворюються підсумки виборів, обмануті виборці, бо вони хотіли такої чи іншої коаліції. Може, хтось і хотів. Це правда. Але скажіть мені, ви були рік тому на виборах, скажіть, хто виступав, де вів агітацію про те, що буде створена от такого складу коаліція?” - запитав голова ВР.

Більше того, за його словами, “найжорстокіша боротьба велася між блоком Юлії Тимошенко і «Нашою Україною». Блок Тимошенко звинувачував найбільше соціалістів”. “А в політичному сенсі ціла низка суб`єктів виборчого права у 2006 році на виборах – і Партія регіонів, і «Наша Україна», і Блок Юлії Тимошенко, з точки зору соціалістів, практично нічим не відрізняються. Тому всі розмови про те, що перехід депутата в іншу коаліцію спотворює результати виборів, обманює людей абощо, нічого не варті”, - підкреслив О.МОРОЗ.