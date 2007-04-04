У КСУ зареєстровано подання про неконституційність розпуску ВР

Подання про неконституційність указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України зареєстроване в Конституційному суді і в даний момент знаходиться на розгляді в Управлінні правової експертизи. Про це РБК-Українаповідомили в прес-службі Конституційного суду.

У прес-службі повідомили також, що в КСУ зареєстровано подання Президента України про конституційність постанови Кабінету міністрів України від 3 квітня 2007 р. "Про невідкладне виконання постанов Верховної Ради від 2 квітня 2007 р.".

Відповідно до норм Регламенту КСУ, після завершення вивчення і підготовки матеріалів конституційного подання/конституційного звернення за пропозицією судді-доповідача секретар Колегії суддів вносить ці матеріали на розгляд Колегії суддів для вирішення питання про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті такого провадження. За наслідками розгляду конституційних подань/конституційних звернень на засіданні Колегії суддів виноситься процесуальна ухвала про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову в ньому.

Відзначимо також, що у разі відмови у відкритті конституційного провадження у справі по ухвалі Колегії суддів секретар Колегії не пізніше 10 днів з дня винесення ухвали направляє матеріали справи голові Конституційного суду України для розгляду їх на засіданні КСУ.