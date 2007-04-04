Чим стурбований Ахметов

Депутат від Партії регіонів Рінат Ахметов вважає, що в ситуації з указом президента про розпуск парламенту остаточне рішення повинен ухвалити Конституційний Суд.

Про це він розповів "Українській правді", коментуючи ситуацію, що склалася навколо припинення повноважень Верховної Ради.

"Я бачу єдиний демократичний вихід зі сформованої ситуації – рішення Конституційного Суду, якому зобов`язані підкоритися всі політичні сили. Демократія – це насамперед правова держава. Напевно, нам пора не на словах, а на ділі навчитися визнавати верховенство права", - сказав Ахметов.

На його думку, нестабільність руйнує "вартість країни".

"Це дуже погано для всіх. Нестабільність і нескінченна політична боротьба перешкоджають економічному росту, а виходить, буде погіршуватися життя кожного громадянина України. І я цим дуже стурбований", - сказав Ахметов.

"Є емоції, є різні точки зору, бажання й амбіції. Але всі ми повинні бути рівні перед законом. А інакше в нас вийде не по-європейськи, а як у 1917 році", - додав він.

Ахметов переконаний, що і президент, і прем`єр-міністр "повинні зважувати буквально кожен свій крок і кожне своє слово".

На його думку, не можна допустити громадського протистояння.

"Треба знову і знову, як би це не було важко, сідати за стіл переговорів і шукати взаємоприйнятне рішення", - відзначив Ахметов.

Українська правда