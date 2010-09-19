Кужель про Податковий кодекс, Тігіпка та Помаранчеву революцію

Екс-голова Держкомітету з регуляторної політики і підприємництва, позаштатний радник віце-прем`єр-міністра України з економіки Олександра КУЖЕЛЬ вважає, що нинішній проект Податкового кодексу, і особливо та частина, яка стосується малого і середнього бізнесу, вб`є демократію в Україні.

Про це вона заявила в ефірі одного з севастопольських телеканалів, передає кореспондент УНІАН.

Політик спростувала існуючу думку, що «Сергій ТІГІПКО - автор Податкового кодексу».

«Влітку ми працювали в робочій групі. Я відповідала за розділ «Малий і середній бізнес». І той розділ, який був написаний мною, повністю відповідає узгодженій з бізнесом позиції”, - зазначила О.КУЖЕЛЬ.

Проте, як додала політик, «спочатку вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ ухвалює рішення про передачу Податкового кодексу віце-прем`єрові Борису КОЛЕСНИКОВУ для проведення політичних консультацій». На її думку, ідеологія цього їй зрозуміла - «ми з ТІГІПКО не є членами коаліції, тому, комуністам, ЛИТВИНУ і регіоналам треба було зрозуміти, які моменти вони погоджують».

Водночас, як вважає О.КУЖЕЛЬ, «для великого бізнесу вони виписали дуже гарний Податковий кодекс, з дивідендів не буде оподаткування, зниження ставок».

“Але в частині малого бізнесу він дуже поганий - мій висновок, в тій редакції, яку підготували КОЛЕСНИКОВ і БРОДСЬКИЙ”, - зауважила О.КУЖЕЛЬ.

«Це не редакція ТІГІПКА, КУЖЕЛЬ виступає не проти редакції ТІГІПКА. Кабінет Міністрів, їхня коаліція прийняла Податковий кодекс в частині малого і середнього бізнесу. Мій діагноз: він вб`є демократію в Україні”, - підсумувала політик.

«Тому що люди боятимуться, тому що там залишилося дуже багато речей, багато можливостей у податкової по відношенню до кожного підприємця, який створив собі робоче місце, і який на свій страх і ризик виживає. вони будуть їх от так тримати. А якщо ти весь час от так будеш пов`язаний з податковою, ти ніколи не будеш вільним. В країнах Євросоюзу до цього ставляться значно обережніше», - зауважила О.КУЖЕЛЬ.

За її словами, зустрічаючись сьогодні з підприємцями, вона їм «цілком чесно сказала, що якщо вони виходитимуть на захист тієї редакції, яку готувала з командою ТІГІПКА, то я стоятиму поряд з ними, навіть при тій травмі, яка у мене є (16 вересня в Ялті в О.КУЖЕЛЬ зламала ступню і нині пересувається на милицях -УНІАН).

Політик сподівається, «що вони (мається на увазі коаліція) розглянуть наш розділ до місцевих виборів. Це у нас єдиний момент, коли з цією коаліцією можна торгуватися».

О.КУЖЕЛЬ попередила: «Якщо вони беруть політичну відповідальність на себе за створення такої ситуації, то тоді ми відповімо їм на місцевих виборах».

«І як би нам багатьом не подобалася Помаранчева революція, але робив її малий і середній бізнес. Вони не боялися люстрації, податківців. Вони хотіли, вони боролися не за ЮЩЕНКА, і не проти ЯНУКОВИЧА, вони боролися за себе, проти корупції», - пояснила О.КУЖЕЛЬ.