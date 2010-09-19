Кириленко: в Україні діє підставна опозиція

В Україні зараз одночасно діє опозиція справжня і призначена. Про це заявив народний депутат, лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, перебуваючи у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за словами В.КИРИЛЕНКА, «одні чомусь всюди отримують повне сприяння, а інші – піддаються переслідуванням».

Він зауважив, що нині опозиційних сил є достатньо багато, і вони самі повинні визначити, хто є лідером, а не Партія регіонів має призначити його.

Водночас В.КИРИЛЕНКО наголосив, що «з принципових питань має бути єдиний опозиційний кулак – у питанні захисту української мови, української державності, у питанні українсько-російських відносин, щоб це були рівноправні стосунки».

У прес-службі нагадали, що у Львівській, Тернопільській та Волинській областях на членів партії «За Україну!” чиниться тиск з вимогою відмовитися від участі у місцевих виборах під страхом звільнення з роботи.