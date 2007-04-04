Луценко мітить на перше місце у списку Нашої України

Лідер “Народної самооборони” Юрій Луценко в інтерв’ю Українській правдізаявив, що буде домагатися формування єдиного списку демократичних сил – спільного для блоку БЮТ і "Нашої України". “Це запорука перемоги на виборах”, - ствердив політик.

У відповідь на зауваження кореспондента видання, що Юлія Тимошенко заявила про формування двох окремих списків, Луценко заявив: “Це все не означає, що буде два окремих списки. Бо, враховуючи всі відмінності, навіть з блоку Юлії Тимошенко можна зробити десять списків”.

“Я чітко сказав – заявив Луценко - моє місце в єдиному списку демократичних сил. Я також додав: "Існує жарт – але в кожному жарті лише доля жарту – що НСНУ розшифровується як "Народна самооборона"–"Наша Україна". Якщо казати без жартів, я говорив про єдиний список як ідеальний варіант для перемоги на виборах,” – уточнив лідер “Народної самооборони.

Також Луценко фактично підтвердив інформацію, що він може стати першим номером у списку “Нашої України” у разі якщо НУ та БЮТ все ж підуть на вибори окремо. “Я цього не виключаю,” – сказав Луценко.