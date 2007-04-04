Мороз дав повну гарантію, що парламент працюватиме до 2011 року

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ дає гарантію народним депутатам, що парламент п’ятого скликання працюватиме до 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на ранковому засіданні ВР.

«Я вам повну даю гарантію, що робота ця (йдеться про роботу ВР – УНІАН) буде продовжуватися до 2011 року», - сказав О.МОРОЗ.

Звертаючись до народних депутатів, він зауважив: «Так що спокійно, до праці, і перестаньте там панікувати».

Як повідомляв УНІАН, в сесійній залі парламенту працюють народні депутати трьох фракцій: Партії регіонів, КПУ, СПУ, а також ряд народних депутатів, які були виключені з фракцій БЮТ та «Наша Україна» у зв’язку з їх входженням до коаліції.