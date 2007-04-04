Янукович наказав коаліції не метушитися

Правляча коаліція і уряд не здійснюватимуть заходів з підготовки виборчої кампанії для дострокових виборів до парламенту до рішення Конституційного Суду про конституційність Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на засіданні уряду.

«Ми повинні, дотримуючись Конституції і законів, дочекатися рішення Конституційного Суду і лише після рішення КС можуть проводитися будь-які заходи з підготовки до дострокових виборів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр наголосив, що уряд України ухвалюватиме необхідні рішення тільки після висновку Конституційного Суду. «Доки питання не буде розглянуто в КС, ніякої підготовки до будь-яких виборів проводити не будемо», - додав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, всю відповідальність за ситуацію в країні нестиме Президент України. «І я про це вчора сказав Президентові. Перш ніж ухвалювати рішення, потрібно було провести якісні консультації. Я не розумію, навіщо потрібна була така поспішність, чому тільки після підписання указу він запросив на зустріч главу законодавчої влади. Таке нехтування закону з боку Президента неприпустиме», - наголосив він.