Голова Конституційного Суду подає у відставку? (доповнено)

Голова Конституційного Суду України Іван ДОМБРОВСЬКИЙ сьогодні має намір подати у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабінету міністрів заявив прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ.

Також прем`єр повідомив, що йому сьогодні стало відомо про те, що на голову КС здійснюється тиск, не уточнивши від кого саме. «Наскільки мені відомо, він сьогодні подасть заяву про свою відставку особисто», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр назвав голову КС І.ДОМБРОВСЬКОГО порядною людиною, “якій ми довіряли”. “Чому так відбулося, це теж одна з рис політиків, які звикли жити не згідно із законом, а по політичній доцільності, підміняти закон політичною доцільністю. Таке в нашій країні неприпустимо, і я, як глава уряду, завжди відстоюватиму Конституцію”, - сказав прем`єр- міністр.