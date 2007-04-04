Коаліція пригнала до Києва ще 145 автобусів зі своїми людьми

11:04, 04 квітня 2007
Політика
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... у т.ч. з Львівської і Івано-Франківської областей

Прихильники коаліції налаштовані рішучеСтаном на 9.00 ранку до Києва з різних регіонів України, у тому числі з Львівської та Івано-Франківської областей, прибуло 145 автобусів з майже 4,5 тис. прихильниками Коаліції національної єдності.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків УМВС України в м. Києві.

За інформацією ЦГЗ, наразі в Києві налічується 425 встановлених в різних місцях наметів прихильників: в Маріїнському парку – 136 наметів (близько 4 тис. осіб), в Міському парку – 119 наметів (близько 2 тис. осіб), біля Кабінету міністрів – 18 наметів, на Майдані Незалежності, біля Стели Незалежності – 98 наметів від Партії регіонів, СПУ та КПУ, біля Головпоштамту - 38 наметів (близько 1 тис. осіб).

Біля Секретаріату Президента партія «Пора» встановила 8 наметів, біля ЦВК ця ж політична сила встановила 8 наметів. В обох місцях перебуває по 100 прихильників цієї партії.

На даний час жодних порушень громадського порядку не зафіксовано.

Міліція закликає громадян дотримуватися порядку під час проведення масових заходів.

 

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