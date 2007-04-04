Медведько не виконує розпорядження Ющенка

Генеральна прокуратура України наголошує, що органи прокуратури не здійснюють нагляду за законністю прийнятих парламентом нормативно-правових актів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, після зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ до керівництва і прес-служби Генеральної прокуратури України почали надходити звернення представників засобів масової інформації щодо виконання доручення глави держави про перевірку законності постанов Верховної Ради України, прийнятих 2 квітня 2007 року.

У зв’язку з цим повідомляємо, що відповідно до Конституції України та Закону України „Про прокуратуру”, органи прокуратури не здійснюють нагляду за законністю прийнятих парламентом нормативно-правових актів. Про це генеральним прокурором поінформовано Президента України у ході зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО 2 квітня підписав указ про припинення повноважень парламенту. Згідно з документом, позачергові вибори до ВР відбудуться 27 травня 2007 року.

Верховна Рада того ж дня прийняла постанову, в якій заявила про відсутність у Президента правових підстав для розпуску парламенту, а Кабінет Міністрів України пізно вночі прийняв постанову, якою вирішив підкорятися тільки Верховній Раді.

Учора, 3 квітня, на зустрічі із керівниками силових міністерств та відомств Президент України В.ЮЩЕНКО звернувся до генпрокурора О.МЕДВЕДЬКА із проханням найближчим часом здійснити перевірку щодо законності рішень, прийнятих Верховною Радою після оприлюднення Указу Президента про дострокове припинення повноважень парламенту.