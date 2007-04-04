Янукович заявляє про готовність піти на поступки

Правляча коаліція готова на поступки опозиції в разі відміни Указу про розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на засіданні уряду.

«Вихід з цієї ситуації можливий. Потрібно розробити план дій, який може бути приблизно таким: одночасно відміняється указ і постанова ВР, ухвалені вночі 2 квітня», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також вважає можливим ухвалення політичного рішення, що стосується переходу депутатів з опозиції в коаліцію. «Але при цьому не втручатися в рішення Конституційного Суду про імперативний мандат. А політичне рішення можна ухвалити і заспокоїти Президента і опозицію», - вважає він.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що правляча коаліція готова до досягнення компромісу щодо внесення змін до закону про Кабінет Міністрів. «Ми внесли відповідний законопроект, він ухвалений у першому читанні, давайте уважно подивимося на пропозиції Президента і подумаємо, що можна зробити при розгляді законопроекту в другому читанні. Можна піти на поступки», - вважає глава уряду.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ не виключив можливості надання Універсалу національної єдності статусу закону. «Якщо ми його підписали і готові виконувати, і ми його виконуємо, давайте розглянемо, як можна його закріпити як закон», - повідомив він. За словами прем`єра, можливий варіант включення положень Універсалу в закон про принципи зовнішньої і внутрішньої політики.