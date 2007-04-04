Як Януковичу ручку цілували (фото не для слабкодухих)
11:21, 04 квітня 2007Політика
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Епізод спілкування прем`єра з прихильниками
Один із учасників мітингу під Верховною Радою знайшов вельми оригінальний спосіб висловити свою прихильність прем`єр-міністрові України Віктору Януковичу. Схоже, обидва учасники дійства залишилися задоволеними...
|От таким макаром прибічники прем`єра Януковича ”спілкуються” зі своїм кумиром. Фото Рейтер
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