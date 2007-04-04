Кисельов пропонує зачистити Кабмін від силовиків Президента

Заступник керівника фракції Партії регіонів Васильпропонує поставити на розгляд Верховної Ради питання про відставку міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив на засіданні парламенту.

За його словами, А.ГРИЦЕНКО повинен піти у відставку з посту міністра «за те, що він сьогодні почав грати в політику».

В.КИСЕЛЬОВ стверджує, що до нього звернулися 4 батьків хлопців, які служать в «Десні» з приводу того, що їх синів не демобілізують і не переводять до Дніпропетровська, мотивуючи це тим, що «в Києві напружена політична ситуація».

Він вважає, що з цим питанням треба розібратися.

Окрім цього, В.КИСЕЛЬОВ сказав, що профільний комітет ВР має розглянути питання і про в.о. голови СБУ Олега НАЛИВАЙЧЕНКА.

«Якщо комітет визначить, що він вліз не в свою справу, почав теж грати в політику, то ми зобов`язані ухвалити рішення про відправлення його у відставку», - заявив В.КИСЕЛЬОВ.