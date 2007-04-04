У КС не знають про відставку людини, якій довіряв Янукович

У прес-службі Конституційного Суду України не володіють інформацією щодо можливої відставки голови КС Івана ДОМБРОВСЬКОГО.

Так агентству УНІАН прокоментували у прес-службі КС сьогоднішню заяву прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА на засіданні уряду.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що голова Конституційного Суду І.ДОМБРОВСЬКИЙ сьогодні має намір подати у відставку.

Також прем`єр повідомив, що йому сьогодні стало відомо про те, що на голову КС здійснюється тиск, не уточнивши, від кого саме.

Прем`єр назвав голову КС І.ДОМБРОВСЬКОГО порядною людиною, “якій ми довіряли”. “Чому так відбулося, це теж одна з рис політиків, які звикли жити не згідно із законом, а по політичній доцільності, підміняти закон політичною доцільністю. Таке в нашій країні неприпустимо, і я, як глава уряду, завжди відстоюватиму Конституцію”, - сказав прем`єр- міністр.