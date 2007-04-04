Мороз порадив голові КС ”нести тягар” і не скаржитися

Голова Конституційного Суду України Іван ДОМБРОВСЬКИЙ подав заяву про складення своїх повноважень «через шалений тиск на нього та суддів Конституційного Суду».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ.

За словами О.МОРОЗА, він хотів би дати йому підказку, що «тиск чиниться різний на різних посадовців».

«Вам довірили відповідальну посаду голови Конституційного Суду, судді Конституційного Суду - несіть цей тягар, відповідайте перед Конституцією, перед суспільством, яке доручило Вам цю місію, і не посилайтесь, що вам тяжко», - підкреслив О.МОРОЗ.

Він зазначив, що «на тиск є протидія» і порадив І.ДОМБРОВСЬКОМУ звертатися до суду.

За словами О.МОРОЗА, голова КС «має на основі закону, Кримінального кодексу висловити своє ставлення до тих, хто чинить цей тиск».

Він запропонував І.ДОМБРОВСЬКОМУ чинити так, «як передбачено в Конституції, законах і по совісті».

О.МОРОЗ не виключає, що це може бути і спроба заблокувати роботу Конституційного Суду, «аби потім поза правовим полем задовольняти свої інтереси через вулицю, тиснути таким чином, на органи влади».

До цього у сесійній залі парламенту виникли проблеми з освітленням. Зникло освітлення на бокових стінах в сесійній залі. Буквально через кілька хвилин освітлення було відновлено.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що голова Конституційного Суду І.ДОМБРОВСЬКИЙ сьогодні має намір подати у відставку.

Також прем`єр повідомив, що йому сьогодні стало відомо про те, що на голову КС здійснюється тиск, не уточнивши, від кого саме.

Прем`єр назвав голову КС І.ДОМБРОВСЬКОГО порядною людиною, “якій ми довіряли”. “Чому так відбулося, це теж одна з рис політиків, які звикли жити не згідно із законом, а по політичній доцільності, підміняти закон політичною доцільністю. Таке в нашій країні неприпустимо, і я, як глава уряду, завжди відстоюватиму Конституцію”, - сказав прем`єр- міністр.

Водночас у прес-службі Конституційного Суду України УНІАН запевнили, що не володіють інформацією щодо можливої відставки голови КС І.ДОМБРОВСЬКОГО.