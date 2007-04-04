Янукович просить не ятрити старі рани

Партія регіонів не боїться парламентських виборів і впевнена в своїй перемозі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні під час зустрічі з дипломатами, акредитованими в Україні.

«Якщо Президент і опозиція не відступлять від своєї позиції, тоді своє вирішальне слово скаже народ. Це не наш вибір, але ми будемо змушені піти на вибори. Ми не боїмося виборів, ми впевнені в своїй перемозі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому прем`єр-міністр вважає невичерпаними можливості для відновлення діалогу і переговорів для пошуку компромісу. «Ще можна знайти рішення, від якого виграють усі, – коаліція, уряд, Президент і опозиція. Треба подати один одному руку, а не весь час озиратися назад і ятрити старі рани, і, тим паче, не повертатися до риторики 2004 року», - підкреслив він.

На думку глави уряду, неправомірні дії з боку Президента можуть привести до розколу України. «Питання про дострокові вибори слід зняти з порядку денного. Ми налаштовані на активізацію роботи Конституційної комісії і готові до внесення змін до Регламенту ВР, які стосуються формування коаліції», - додав В.ЯНУКОВИЧ.