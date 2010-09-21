В БЮТ знають, навіщо СБУ допікає Турчинова
08:25, 21 вересня 2010Політика
2164 0
Думку озвучив Власенко
|Сергій ВЛАСЕНКО
Таку думку озвучив депутат від БЮТ-Батьківщини Сергій Власенко в ефірі телеканалу ТВі.
Він підтвердив, що повторний виклик обумовлений виключно спробою політичного тиску на конкретного політика і партію "Батьківщина" в цілому.
"Є очікування, що в середу його знов викличуть з метою недопущення поїздок його, відряджень, і т.д.", - додав депутат.
Відповідаючи на запитання, чи можливий варіант затримання пана Турчинова, Власенко зазначив: "Юридичних підстав затримувати Олександра Турчинова немає жодних".
При цьому депутат повідомив, що в разі затримання Турчинова, партія "Батьківщина" вживатиме всіх легітимних заходів для його звільнення з під варти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter