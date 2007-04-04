Янукович пропонує губернаторам піти у відпустку

Наради голів обласних державних адміністрацій з Президентом України Віктором ЮЩЕНКО не йдуть на користь регіонам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на засіданні Кабінету Міністрів, кажучи про вчорашню нараду губернаторів з главою держави.

«Те, що зараз робить Секретаріат Президента, - це деструктивні дії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, відзначивши, що найближчим часом не потрібно відривати керівників областей від роботи.

Глава уряду дав доручення віце-прем`єр-міністру Володимиру РИБАКУ і Володимиру ЯЦУБІ провести відповідну роботу, «аби керівники регіонів займалися своїми справами». «Коли буде ухвалене рішення КС, і виконавча влада ухвалить рішення з приводу підготовки до виборів, тоді у них будуть свої обов`язки. Зараз, якщо хтось хоче займатися виборами, нехай пишуть заяви про відпустку і займаються виборами», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, учора заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР після зустрічі Президента Віктора ЮЩЕНКА з губернаторами заявив, що голови обласних державних адміністрацій починають підготовку до позачергових парламентських виборів, зокрема роботу з формування виборчих комісій.

Перед зустріччю голови обласних державних адміністрацій підписали спільну заяву про підтримку дій Президента.