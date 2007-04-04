Регіонали під Секретаріатом спіймали облизня

Народні депутати від Партії регіонів пішли з-під стін Секретаріату Президента, так і не зустрівшись з главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати передали заступнику глави Секретаріату Президента Віктору БОНДАРЮ звернення парламенту, у якому наголошується на нелегітимності указу Президента про розпуск Верховної Ради.

В інтерв’ю журналістам В.БОНДАР зауважив, що повноваження ВР на сьогодні припинено, і парламент на сьогодні не є легітимним органом.

За його словами, Президент України веде сьогодні переговори з лідерами партій, зокрема, з прем’єр-міністром України, головою Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та головою ВР, лідером СПУ Олександром МОРОЗОМ.

«І вести у цій ситуації переговори з 50 представниками окремої партії, на погляд Президента, це внесе хаос у переговорний процес. Він (Президент) чітко займає позицію, що є лідери нації, які мають нести відповідальність за розвиток подальших подій», - сказав В.БОНДАР, нагадавши, що Президента підтримують практично усі губернатори і силові структури.

«Я би на місці депутатів зараз зайнявся підготовкою до виборчого процесу замість того, щоб робити шоу», - сказав В.БОНДАР, додавши, що взяв лист депутатів і передасть Президенту.

Водночас він зауважив, що звернення громадян мають розглядатись у стандартному режимі.