У Ющенка є два-три механізми на крайній випадок

В Секретаріаті Президента впевнені, що гроші на фінансування дострокових парламентських виборів є, незважаючи на відмову уряду ухвалювати відповідні рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР в інтерв’ю журналістам.

Він підкреслив, що фінансування виборів не є проблемою.

В.БОНДАР нагадав, як фінансувався “третій тур” президентських виборів через резервний фонд держбюджету.

«Там два-три механізми запуску в дію, тобто питань по фінансуванню не буде взагалі», - підкреслив В.БОНДАР, додавши, що вибори фінансуватимуться з державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Кабінет міністрів своєю постановою, серед іншого, заборонив Міністерству фінансів виділяти кошти на дострокові вибори.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію цієї постанови як таку, що не відповідає Конституції України. У той же час Президент звернувся до Конституційного Суду з поданням щодо конституційності цієї постанови.