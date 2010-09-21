Новообрані судді Конституційного Суду склали присягу

Новообрані судді Конституційного Суду сьогодні склали присягу на засіданні Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, суддями КС після присяги стали Олег СЕРГЕЙЧУК, Михайло ЗАПОРОЖЕЦЬ, Наталя ШАПТАЛА і Михайло ГУЛЬТАЙ.

До цього парламент 243 голосами народних депутатів з 407 зареєстрованих у сесійній залі звільнила цих суддів з посад, які вони обіймали раніше.

О.СЕРГЕЙЧУКА звільнено з посади судді Вищого адміністративного суду, М.ЗАПОРОЖЦЯ - з посади судді Апеляційного суду Луганської області, М.ГУЛЬТАЯ - з посади судді Апеляційного суду Харківської області, Н.ШАПТАЛУ - з посади судді Донецького апеляційного адміністративного суду.

Під час церемонії у сесійній залі ВР були присутні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ. Після завершення процедури вони одразу ж пішли з парламенту.