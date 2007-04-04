Ющенко знову зустрічається з Януковичем
13:04, 04 квітня 2007Політика
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Клюєв сказав, що обговорюють вибори
Зараз проходить зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ сьогодні журналістам.
За його словами, обговорюється питання щодо виборів, і після зустрічі можна буде чіткіше сказати – відбудуться вони чи ні.
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