Ющенко знову зустрічається з Януковичем

Зараз проходить зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ сьогодні журналістам.

За його словами, обговорюється питання щодо виборів, і після зустрічі можна буде чіткіше сказати – відбудуться вони чи ні.