Черномирдін: в помічники ми не наймалися і не наймаємося

Російський посол В.ЧЕРНОМИРДІН назвав ситуацію в Україні драматичною. «Не це потрібно зараз для України. Протистояння небезпечне – ми в Росії це вже проходили і не хочемо повторення. Сподіваємося, що цього не буде», - сказав він.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН сьогодні журналістам після завершення зустрічі прем`єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧА з дипломатами, акредитованими в Україні

В.ЧЕРНОМИРДІН також повідомив, що Росія готова сприяти Україні у врегулюванні ситуації. «Якщо будуть питання до нас – сприятимемо, а в помічники ми не наймалися і не наймаємося», - додав він.

Посол також повідомив, що має намір найближчим часом провести зустріч з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ.

В.ЧЕРНОМИРДІН також вважає, що можливість врегулювати ситуацію за столом переговорів не вичерпана навіть до рішення Конституційного Суду щодо конституційності Указу Президента про розпуск парламенту. «Не можна втрачати час, політики можуть знайти вихід на користь країни і свого народу. Влада наділена довірою, і довіру слід виправдовувати, а не апелювати до народу. Не можна такі питання вирішувати на площах», - упевнений посол.

Разом з тим В.ЧЕРНОМИРДІН підкреслив, що Росія погодиться з будь-яким рішенням, яке приймуть українські політики.